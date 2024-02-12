Экс-советник Трампа считает, что его угрозы следует воспринимать всерьез

В частности, это касается угроз Трампа о выводе США из НАТО

Джон Болтон в 2018 году (Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA)

Бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон считает, что его угрозы выхода Соединенных Штатов из НАТО следует воспринимать серьезно. Об этом он заявил в эфире MSNBC.

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"Думаю, заявления Трампа следует воспринимать вполне серьезно. Очень многие сейчас не воспринимают это так – сторонники Трампа, и оппоненты тоже. Когда он говорит, что хочет выхода США из НАТО – думаю, это очень реальная угроза, и она должна была чрезвычайно плохие последствия для США", – сказал Болтон.

Бывший советник Трампа добавил, что эти "плохие последствия" могут прослеживаться не только в Североатлантическом регионе, но и "намного шире".

Ряд официальных лиц США считают, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.

Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на озабоченности Соединенных Штатов и их европейских союзников гипотетическим лидерством Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.

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