Экс-советник Трампа считает, что его угрозы следует воспринимать всерьез
Бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон считает, что его угрозы выхода Соединенных Штатов из НАТО следует воспринимать серьезно. Об этом он заявил в эфире MSNBC.
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"Думаю, заявления Трампа следует воспринимать вполне серьезно. Очень многие сейчас не воспринимают это так – сторонники Трампа, и оппоненты тоже. Когда он говорит, что хочет выхода США из НАТО – думаю, это очень реальная угроза, и она должна была чрезвычайно плохие последствия для США", – сказал Болтон.
Бывший советник Трампа добавил, что эти "плохие последствия" могут прослеживаться не только в Североатлантическом регионе, но и "намного шире".
- Ряд официальных лиц США считают, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.
- Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на озабоченности Соединенных Штатов и их европейских союзников гипотетическим лидерством Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.
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