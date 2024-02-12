Боррель – Трампу: НАТО не може бути союзом, що залежить від примх президента США

Раніше 45-й президент США заявив, що заохочуватиме Росію нападати на країни НАТО, які "недостатньо платять внески" до Альянсу

Жозеп Боррель (Скриншот з відео)

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що НАТО "не може бути військовим союзом, який залежить від примх президента США". Так він відреагував на заяву колишнього американського лідера Дональда Трампа.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Дозвольте мені висловитися з сарказмом. Протягом цієї кампанії ми ще побачимо і почуємо дуже багато речей. Давайте серйозно: НАТО не може бути оборонним альянсом "в меню", не може бути альянсом, який залежатиме від настрою президента США", – сказав Боррель.

Раніше на передвиборчому мітингу у Південній Кароліні Трамп заявив, що заохочуватиме Росію нападати на країни НАТО, які "недостатньо платять внески" до Альянсу. На його думку, такі країни є "порушниками".

ДОВІДКА Деякі офіційні особи США Деякі офіційні особи США вважають , що після ймовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО та України. Крім того, Конгрес США схвалив закон , який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це превентивні заходи, що ґрунтуються на стурбованості Сполучених Штатів та їх європейських союзників гіпотетичним лідерством Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, ставши президентом, може вивести США з НАТО.

Генсек НАТО Столтенберг не вважає, що США вийдуть з Альянсу у разі повернення Трампа на пост президента.

Чинний президент США Байден розкритикував заяву Трампа, назвавши його "корисним прислужником" Путіна.

Читайте також: Генсек НАТО: Важливо слухати Трампа, коли той закликає Європу більше витрачати на оборону