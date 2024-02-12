Боррель – Трампу: НАТО не може бути союзом, що залежить від примх президента США
Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що НАТО "не може бути військовим союзом, який залежить від примх президента США". Так він відреагував на заяву колишнього американського лідера Дональда Трампа.
"Дозвольте мені висловитися з сарказмом. Протягом цієї кампанії ми ще побачимо і почуємо дуже багато речей. Давайте серйозно: НАТО не може бути оборонним альянсом "в меню", не може бути альянсом, який залежатиме від настрою президента США", – сказав Боррель.
Раніше на передвиборчому мітингу у Південній Кароліні Трамп заявив, що заохочуватиме Росію нападати на країни НАТО, які "недостатньо платять внески" до Альянсу. На його думку, такі країни є "порушниками".
- Генсек НАТО Столтенберг не вважає, що США вийдуть з Альянсу у разі повернення Трампа на пост президента.
- Чинний президент США Байден розкритикував заяву Трампа, назвавши його "корисним прислужником" Путіна.
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