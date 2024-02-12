Боррель – Трампу: НАТО не может быть союзом, зависящим от прихотей президента США
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что НАТО "не может быть военным союзом, который зависит от прихотей президента США". Так он отреагировал на заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа.
"Позвольте мне высказаться с сарказмом. В течение этой кампании мы еще увидим и услышим очень многое. Давайте серьезно: НАТО не может быть оборонным альянсом "в меню", не может быть альянсом, который будет зависеть от настроения президента США", — сказал Боррель.
Ранее на предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп заявил, что будет поощрять Россию нападать на страны НАТО, "недостаточно платящие взносы" в Альянс. По его мнению, такие страны являются "нарушителями".
- Генсек НАТО Столтенберг не считает, что США выйдут из Альянса в случае возвращения Трампа на пост президента.
- Действующий президент США Байден подверг критике заявление Трампа, назвав его "полезным прислужником" Путина.
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