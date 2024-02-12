Боррель – Трампу: НАТО не может быть союзом, зависящим от прихотей президента США

Ранее 45-й президент США заявил, что будет поощрять Россию нападать на страны НАТО, которые "недостаточно платят взносы" в Альянс

Жозеп Боррель (Скриншот по видео)

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что НАТО "не может быть военным союзом, который зависит от прихотей президента США". Так он отреагировал на заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа.

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"Позвольте мне высказаться с сарказмом. В течение этой кампании мы еще увидим и услышим очень многое. Давайте серьезно: НАТО не может быть оборонным альянсом "в меню", не может быть альянсом, который будет зависеть от настроения президента США", — сказал Боррель.

Ранее на предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп заявил, что будет поощрять Россию нападать на страны НАТО, "недостаточно платящие взносы" в Альянс. По его мнению, такие страны являются "нарушителями".

СПРАВКА Ряд официальных лиц США Ряд официальных лиц США полагают , что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины. Кроме того, Конгресс США одобрил закон , запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на обеспокоенности Соединенных Штатов и их европейских союзников гипотетическим лидерством Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.

Генсек НАТО Столтенберг не считает, что США выйдут из Альянса в случае возвращения Трампа на пост президента.

Действующий президент США Байден подверг критике заявление Трампа, назвав его "полезным прислужником" Путина.

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