Трамп погрожував "заохочувати" агресію Росії проти Європи. Байден: Корисний прислужник Путіна

Байден заявив, що подібні заяви Трампа показують, чому підтримка України така важлива

Джо Байден (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден назвав 45-го главу Білого дому Дональда Трампа "корисним прислужником" диктатора Володимира Путіна. Про це він написав у X (Twitter).

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Раніше на передвиборчому мітингу в Південній Кароліні Трамп сказав, що перед його приходом до влади НАТО було банкрутом і розповів, як вимагав від союзників збільшувати витрати на оборону.

"Президент однієї великої країни підвівся і сказав: "Сер, якщо ми не заплатимо і на нас нападе Росія, ви нас захистите?" Я сказав: Ти не заплатив, ти порушник. Він сказав: "Так, але припустімо, що це сталося". Ні, я не захищав би вас. Насправді я б заохочував їх робити все, що їм заманеться", — сказав Трамп.

За словами Байдена, такі висловлювання його попередника показують, чому підтримка України є важливою.

"Бо, як бачите, Путін і його корисні прислужники розраховують на більші призи", – заявив американський лідер.

Ряд офіційних осіб США вважають, що після ймовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО та України.

Крім того, Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це превентивні заходи, що ґрунтуються на стурбованості Сполучених Штатів та їх європейських союзників гіпотетичним лідерством Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, ставши президентом, може вивести США з НАТО.

Генеральний секретар НАТО Столтенберг не вважає, що США вийдуть з Альянсу у разі повернення Трампа на пост президента.

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