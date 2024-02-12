Трамп угрожал "поощрять" агрессию России против Европы. Байден: Полезный прислужник Путина

Джо Байден (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден назвал 45-го главу Белого дома Дональда Трампа "полезным прислужником" диктатора Владимира Путина. Об этом он написал в X (Twitter).

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Ранее на предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп сказал, что перед его приходом к власти НАТО было банкротом, и рассказал, как требовал от союзников увеличивать расходы на оборону.

"Президент одной большой страны встал и сказал: "Сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы нас защитите?" Я сказал: "Ты не заплатил, ты нарушитель". Он сказал: "Да, но допустим, что это произошло". Нет, я бы не защищал вас. На самом деле я бы поощрял их делать все, что им вздумается", — сказал Трамп.

По словам Байдена, такие высказывания его предшественника показывают, почему поддержка Украины важна.

"Потому что, как видите, Путин и его полезные прислужники рассчитывают на более крупные призы", — заявил американский лидер.

Ряд официальных лиц США считают, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.

Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на обеспокоенности Соединенных Штатов и их европейских союзников гипотетическим лидерством Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг не считает, что США выйдут из Альянса в случае возвращения Трампа на пост президента.

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