Ексрадник Трампа вважає, що його погрози слід сприймати серйозно

Джон Болтон у 2018 році (Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA)

Колишній радник з нацбезпеки США в адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон вважає, що його погрози щодо виходу Сполучених Штатів з НАТО слід сприймати серйозно. Про це він заявив в ефірі MSNBC.

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"Думаю, заяви Трампа слід сприймати цілком серйозно. Дуже багато хто зараз не сприймає це так – прихильники Трампа і опоненти теж. Коли він каже, що хоче виходу США з НАТО – думаю, це дуже реальна погроза, і вона мала б надзвичайно погані наслідки для США", – сказав Болтон.

Колишній радник Трампа додав, що ці "погані наслідки" можуть прослідкуватися не лише у Північноатлантичному регіоні, а й "набагато ширше".

Низка офіційних осіб США вважають, що після ймовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО та України.

Крім того, Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це превентивні заходи, що ґрунтуються на стурбованості Сполучених Штатів та їх європейських союзників гіпотетичним лідерством Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, ставши президентом, може вивести США з НАТО.

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