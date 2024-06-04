НАТО створює план перекидання військ США до Європи на випадок війни з Росією – The Telegraph

Солдати НАТО (Фото: EPA)

НАТО розробляє численні "сухопутні коридори", щоб спрямувати американські війська й озброєння до східного флангу Альянсу на випадок великої наземної війни з Росією. Про це повідомило видання The Telegraph з посиланням на неназваних офіційних осіб.

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Основний коридор передбачає висадку американських військових у порту Роттердама та подальше перекидання солдатів до Польщі через територію Нідерландів і Німеччини залізницею, пишуть журналісти. Також ведуться домовленості про розширення маршрутів до інших портів, щоб переконатися, що наземні лінії зв’язку не можуть бути розірвані силами противника. Зокрема йдеться про порти Італії, Греції та Туреччини.

У матеріалі йдеться, що з італійських портів американські війська можуть бути доставлені по суші через Словенію, Хорватію до Угорщини, яка має спільний кордон з Україною. Подібні плани існують щодо транспортування сил із портів Туреччини та Греції через Болгарію й Румунію.

Окрім цього, розробляються плани транспортування військ через порти на Балканах, а також через Норвегію, Швецію та Фінляндію.

Начальник Головного управління матеріально-технічного забезпечення НАТО генерал-лейтенант Олександр Солфранк розповів виданню, що порти в Нідерландах, Німеччині та країнах Балтії вважаються особливо вразливими до російських ракетних атак. Після попереджень про те, що Альянс має лише 5% необхідної протиповітряної оборони для прикриття свого східного флангу, командувач занепокоєний можливостями для захисту своїх ключових матеріально-технічних центрів.

"Оцінюючи російську війну в Україні, ми помітили, що Росія атакувала українські логістичні бази. Це наштовхує на висновки, що величезні бази матеріально-технічного забезпечення будуть атаковані та знищені у першу чергу в ситуації конфлікту. Щодо протиповітряної оборони, її завжди мало. Я не можу уявити ситуації, коли у вас достатньо протиповітряної оборони", – заявив військовий.

12 березня заступник начальника Генштабу Польщі Кароль Димановський заявив, що у НАТО є 300 000 солдатів, які перебувають у стані високої готовності для перебазування в Польщу на випадок збройної агресії проти країни.

26 березня очільник МЗС Іспанії заявив, що поки ні ЄС, ні НАТО, ані його країна не готуються до ведення війни на своїх територіях, попри можливу загрозу зі сторони Росії.

11 квітня президент Фінляндії Стубб сказав, що країни НАТО мають бути менш "войовничими" у своїй риториці проти Росії та замість цього готувати свої збройні сили до потенційного конфлікту.

11 травня заступник генсекретаря Альянсу Мірча Джоане заявив, що у Росії немає ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО.

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