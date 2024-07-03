Литва висловила Росії протест через порушення повітряного простору
2 липня Міністерство закордонних справ Литви вручило представникам російського посольства ноту протесту через порушення повітряного простору країни. Про це повідомила пресслужба литовського МЗС.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
За інформацією зовнішньополітичного відомства країни, ввечері 30 червня літак російської авіакомпанії "Побєда", який летів з московського аеропорту Внуково до Калінінградської області, незаконно увійшов у повітряний простір Литви над Балтійським морем і залишався там протягом хвилини.
У зв'язку з цим МЗС Литви викликало представників посольства РФ у Вільнюсі.
Зовнішньополітичне відомство висловило протест представникам російського посольства щодо цього інциденту та зажадало від відповідальних російських інституцій якомога швидше надати пояснення та вжити всіх необхідних заходів для недопущення повторення подібних ситуацій у майбутньому.
- 29 грудня 2023 року повідомлялося, що протягом року Військово-повітряні сили НАТО у всій Європі понад 300 разів перехоплювали російські військові літаки.
- 10 червня 2024 року чотири військові літаки РФ порушили повітряний простір Фінляндії.
- 14 червня російський винищувач порушив повітряний простір Швеції – його перехопили шведські Gripen.
- 17 червня Міноборони Литви повідомило про підвищену активність російської авіації на тлі навчань НАТО.
Читайте також: Вільнюс готується до можливого вторгнення: закуповує "зуби дракона" й тренуватиме пілотів дронів