Германия и Швеция перехватили российский самолет-разведчик над Балтикой

На этот раз сопровождали самолет Ил-20М, на прошлой неделе перехватывали два истребителя Су-30.

Фото: Twitter Военно-воздушные силы Германии

Немецкие и Шведские самолеты перехватили и сопровождали российский разведывательный самолет над Балтийским морем. Об этом сообщили Военно-воздушные силы ФРГ.

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Для обеспечения безопасности воздушного пространства НАТО были привлечены силы быстрого реагирования из города Лааге (Германия), Швеции и Альянса. Не уточняется, но, вероятно, речь идет об участии Объединенного командования Военно-воздушных сил НАТО, которое базируется в ФРГ.

В общем, самолеты сопровождали российский разведывательный самолет Ил-20М.

Воздушное судно РФ двигалось без плана полета и связи с гражданской авиадиспетчерской службой, акцентирует ВВС Германии.

Ровно неделю назад, 3 августа, самолеты Швеции и Германии перехватили два российских истребителя Су-30 над Балтийским морем.

15 июля Швеция и Финляндия перехватили два российских истребителя над Балтийским морем.

21 июля два стратегических бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил США впервые прибыли в Румынию. Над Баренцевым морем их перехватывали два русских истребителя.

24 июля истребители США и Канады перехватили российские и китайские военные самолеты.

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