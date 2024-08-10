Германия и Швеция перехватили российский самолет-разведчик над Балтикой
Немецкие и Шведские самолеты перехватили и сопровождали российский разведывательный самолет над Балтийским морем. Об этом сообщили Военно-воздушные силы ФРГ.
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Для обеспечения безопасности воздушного пространства НАТО были привлечены силы быстрого реагирования из города Лааге (Германия), Швеции и Альянса. Не уточняется, но, вероятно, речь идет об участии Объединенного командования Военно-воздушных сил НАТО, которое базируется в ФРГ.
В общем, самолеты сопровождали российский разведывательный самолет Ил-20М.
Воздушное судно РФ двигалось без плана полета и связи с гражданской авиадиспетчерской службой, акцентирует ВВС Германии.
Ровно неделю назад, 3 августа, самолеты Швеции и Германии перехватили два российских истребителя Су-30 над Балтийским морем.
- 15 июля Швеция и Финляндия перехватили два российских истребителя над Балтийским морем.
- 21 июля два стратегических бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил США впервые прибыли в Румынию. Над Баренцевым морем их перехватывали два русских истребителя.
- 24 июля истребители США и Канады перехватили российские и китайские военные самолеты.
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