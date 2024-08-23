НАТО оголосило найвищий рівень небезпеки на авіабазі в Німеччині
НАТО оголосило найвищий рівень небезпеки "Чарлі" на своїй авіабазі у німецькому Гайленкірхені (земля Північний Рейн-Вестфалія). Про це повідомило видання FAZ з посиланням на речника військового об’єкта.
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За його словами, весь персонал, який не був потрібен для місії, був відправлений додому в межах запобіжного заходу. Причиною стало отримання розвідувальної інформації, яка вказує на можливу загрозу.
На термінології НАТО рівень безпеки "Чарлі" означає, що стався інцидент або є докази того, що ймовірна певна форма терористичної дії проти Альянсу.
"Це не викликає занепокоєння, а є виключно запобіжним заходом, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати наші критично важливі операції", – заявив речник авіабази.
Водночас він не надав додаткових подробиць про обставини, які призвели до підвищення рівня небезпеки. Поліція підтвердила свою участь у реагуванні на ситуацію.
На авіабазі Гайленкірхен розташована система раннього попередження AWACS, що складається з 14 літаків Boeing 707. Ця система відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки НАТО, здійснюючи повітряне та морське спостереження, а також виконуючи функції командного центру.
Система була залучена у численних операціях, зокрема на Балканах та в Афганістані. Після російського вторгнення в Україну Альянс тимчасово передислокував авіацію до Румунії.
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