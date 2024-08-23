НАТО оголосило найвищий рівень небезпеки на авіабазі в Німеччині

Військові НАТО (Фото: Valda Kalnina/EPA)

НАТО оголосило найвищий рівень небезпеки "Чарлі" на своїй авіабазі у німецькому Гайленкірхені (земля Північний Рейн-Вестфалія). Про це повідомило видання FAZ з посиланням на речника військового об’єкта.

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За його словами, весь персонал, який не був потрібен для місії, був відправлений додому в межах запобіжного заходу. Причиною стало отримання розвідувальної інформації, яка вказує на можливу загрозу.

На термінології НАТО рівень безпеки "Чарлі" означає, що стався інцидент або є докази того, що ймовірна певна форма терористичної дії проти Альянсу.

"Це не викликає занепокоєння, а є виключно запобіжним заходом, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати наші критично важливі операції", – заявив речник авіабази.

Водночас він не надав додаткових подробиць про обставини, які призвели до підвищення рівня небезпеки. Поліція підтвердила свою участь у реагуванні на ситуацію.

На авіабазі Гайленкірхен розташована система раннього попередження AWACS, що складається з 14 літаків Boeing 707. Ця система відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки НАТО, здійснюючи повітряне та морське спостереження, а також виконуючи функції командного центру.

Система була залучена у численних операціях, зокрема на Балканах та в Афганістані. Після російського вторгнення в Україну Альянс тимчасово передислокував авіацію до Румунії.

14 серпня 2024 року Spiegel писало, що у казармах німецької армії в Кельн-Вані нібито була вчинена диверсія, пов’язана із забрудненням питної води.

Того самого дня газета Süddeutsche Zeitung повідомила про ще одне звернення про ймовірний акт саботажу, пов’язаний із забрудненням води на військовій базі НАТО в Гайленкірхені.

Депутати Бундестагу вважають Росію причетною до диверсій у казармах.

22 серпня Bild писало, що над найбільшим індустріальним парком у німецькому Шлезвіг-Гольштайні та над виведеною з експлуатації АЕС у Брунсбюттелі були зафіксовані невідомі дрони.

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