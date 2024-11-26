Над американскими базами в Британии шесть дней замечали неизвестные дроны

В Минобороны королевства заявили, что "серьезно относятся к угрозам и принимают жесткие меры" на оборонных объектах

Американский истребитель F-35 на базе Лейкенхита в Британии (Фото: Bo Amstrup / EPA)

20-26 ноября над тремя базами Военно-воздушных сил США в Англии заметили несколько неопознанных беспилотников. Это подтвердил представитель ВВС Штатов в ответе британского агентства Reuters.

По его словам, небольшие неустановленные беспилотники были замечены в непосредственной близости и над базами Лейкенхит, Милденхолл и Фелтвелл за последние шесть дней. Эти базы, две в графстве Саффолк и одна в Норфолке на востоке страны, арендуют ВВС Штатов.

Представитель Министерства обороны королевства заявил, что в ведомстве "серьезно относятся к угрозам и принимают жесткие меры" на оборонных объектах. Чиновник добавил, что британское Минобороны поддерживает реакцию американских ВВС.

Ранее британское агентство PA Media со ссылкой на свои источники заявило, что войска королевства привлекли для помощи американским ВВС, чтобы выяснить, кто отвечает за эти беспилотники. Газета The Times со ссылкой на источник из оборонного сектора страны заявила, что в общей сложности было привлечено около 60 британских военнослужащих.

Собеседник из числа военных Британии заявил изданию: существуют опасения, что эти дроны могут быть частью "зловещего" сговора.

Минобороны и ВВС США не ответили на запрос Reuters о возможном развертывании военных.

Ранее, 24 ноября, ВВС Штатов и Минобороны Британии признавали, что над базами заметили неизвестные дроны, но тогда утверждалось, что беспилотники пролетали над объектами только 20-22 ноября.

22 августа над крупнейшим индустриальным парком в немецком Шлезвиг-Гольштайне и над выведенной из строя АЭС в Брунсбюттеле были зафиксированы неизвестные беспилотники.

23 августа НАТО объявило самый высокий уровень опасности "Чарли" на своей авиабазе в немецком Гайленкирхене.