Spiegel: У Німеччині над американською базою "Рамштайн" помітили невідомі дрони
На початку грудня над низкою об’єктів у Німеччині були помічені невідомі безпілотники. Про це повідомила газета Spiegel з посиланням на конфіденційний звіт німецьких органів безпеки.
Згідно з документом, за останні тижні кілька дронів пролетіли над чутливими промисловими об’єктами в Німеччині та військовою базою США в Рамштайні. У вечірні години 3 і 4 грудня над "Рамштайном" було помічено "багато дронів".
Водночас журналісти уточнюють, що попри інтенсивні пошуки, операторів безпілотників знайти так і не вдалося.
За даними Spiegel, останніми тижнями безпілотники невідомого походження також були помічені над об'єктами оборонної компанії Rheinmetall і хімічного гіганта BASF.
У відповідь на запит Spiegel американські військові підтвердили проліт дронів над базою.
"На початку грудня було помічено кілька малих безпілотних літальних комплексів у цьому районі та над авіабазою "Рамштайн". Вони не вплинули на мешканців бази або на об’єкти й військову техніку, які розташовані там", – сказала в коментарі журналістам речниця бази.
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