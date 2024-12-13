Spiegel: В Германии над американской базой "Рамштайн" заметили неизвестные дроны

Беспилотники были замечены и над объектами оборонной компании Rheinmetall и химического гиганта BASF

Авиабаза "Рамштайн" (Фото: Ronald Wittek/EPA)

В начале декабря над рядом объектов в Германии были замечены неизвестные беспилотники. Об этом сообщила газета Spiegel со ссылкой на конфиденциальный отчет немецких органов безопасности.

Согласно документу, за последние недели несколько дронов пролетели над чувствительными промышленными объектами в Германии и военной базой США в Рамштайне. В вечерние часы 3 и 4 декабря над "Рамштайном" было замечено "много дронов".

При этом журналисты уточняют, что, несмотря на интенсивные поиски, операторов беспилотников найти так и не удалось.

По данным Spiegel, в последние недели беспилотники неизвестного происхождения также были замечены над объектами оборонной компании Rheinmetall и химического гиганта BASF.

В ответ на запрос Spiegel американские военные подтвердили пролет дронов над базой.

"В начале декабря было замечено несколько малых беспилотных летательных комплексов в этом районе и над авиабазой "Рамштайн". Они не повлияли на жителей базы или на объекты и находящуюся там военную технику", — сказала в комментарии журналистам спикер базы.