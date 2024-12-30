В Германии троих мужчин обвинили в шпионаже в пользу России

По данным следствия, мужчины следили за военными объектами в Германии

Флаг Германии (Фото: Filip Singer/EPA)

В Германии федеральная прокуратура предъявила обвинения в шпионаже трем мужчинам с двойным гражданством. Об этом сообщила газета Spiegel со ссылкой на спикера прокуратуры.

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По данным следствия, трое мужчин из Байройта (город в Баварии) шпионили за военными объектами и оружейными заводами от имени Москвы. Главный подозреваемый обвиняется в подготовке нападений на железнодорожные пути.

Обвиняемым, имеющим как немецкое, так и российское гражданство, инкриминируют, среди прочего, "агентурную деятельность". Согласно информации, обвинения были предъявлены еще 9 декабря, однако известно об этом стало только сейчас.

Spiegel пишет, что 40-летний Дитер С. из Байройта обвиняется также в "деятельности агента в диверсионных целях", "наблюдении за объектами военного значения" и заговоре для вмешательства в железнодорожное движение.

Вместе со своими вероятными сообщниками – 38-летним Александром Дж. и 43-летним Алексом Д. – Дитер С. занимался разведкой потенциальных целей для нападений в Баварии.

Среди таких объектов были, в частности, американский военный полигон в Графенвере, где также проходят обучение украинские военные, производственные мощности оружейного завода вблизи Байройта, а также грузовая станция в Парсберге (Верхний Пфальц), которая используется для военных перевозок. Подозреваемые, по данным следствия, планировали передать собранную информацию российской стороне.

По данным издания, Александра Дж. и Дитера С. задержали в апреле этого года. За Дитером С. следили и выяснили, что мужчина рассматривал возможность диверсий против военных объектов в Германии. В частности, речь шла о планах закрепить стальные тормозные колодки на железнодорожных рельсах, чтобы привести к аварии поездов.

Также обсуждались варианты взрывов и поджогов. Целью диверсии было "подорвать" военную поддержку Украины со стороны федерального правительства, отметили в прокуратуре.

По данным следствия, главный обвиняемый имел "прекрасные связи" со спецслужбами России. Утверждается также, что мужчина в 2014-2016 годах воевал против Украины на стороне террористической ДНР.

22 августа 2024 года над крупнейшим индустриальным парком в немецком Шлезвиг-Гольштайне и над выведенной из эксплуатации АЭС в Брунсбюттеле были зафиксированы неизвестные беспилотники.

13 декабря стало известно, что над рядом объектов в Германии были отмечены неизвестные дроны. В частности, беспилотники зафиксировали над военной базой США в Рамштайне.