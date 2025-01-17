Шольц не думає, що США припинять підтримку України після інавгурації Трампа

За словами німецького канцлера, є надії на хорошу співпрацю між США та Європою щодо різних питань

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не очікує, що США припинять військову допомогу Україні після інавгурації новообраного президента Дональда Трампа. Про це він сказав на пресконференції у Берліні, повідомляє The Guardian.

Шольц розповів, що він уже двічі розмовляв із Трампом із моменту проведення виборів у США у листопаді 2024 року. За його словами, між двома сторонами зараз триває "інтенсивний" дипломатичний діалог.

Шольц на тлі цього зазначив, що можна сподіватися на хорошу співпрацю між Європою та США у майбутньому у різних питаннях. Зокрема, й у підтримці України.

"Тому я не очікую, що США припинять підтримувати Україну у її захисті", – резюмував німецький канцлер.

31 грудня 2024 року Шольц пообіцяв підтримувати Україну "як ніхто інший у Європі" у 2025 році.

2 січня 2025 року лідер партії Шольца заявив, що потрібно продовжувати спілкуватися з Путіним телефоном. Тільки так, на його думку, можна зрозуміти, що треба робити для завершення повномасштабної війни.

11 січня президент США Байден заявив, що якщо Трамп вирішить зупинити допомогу Україні, багато конгресменів будуть проти.