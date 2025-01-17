Шольц не думає, що США припинять підтримку України після інавгурації Трампа
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не очікує, що США припинять військову допомогу Україні після інавгурації новообраного президента Дональда Трампа. Про це він сказав на пресконференції у Берліні, повідомляє The Guardian.

Шольц розповів, що він уже двічі розмовляв із Трампом із моменту проведення виборів у США у листопаді 2024 року. За його словами, між двома сторонами зараз триває "інтенсивний" дипломатичний діалог.

Шольц на тлі цього зазначив, що можна сподіватися на хорошу співпрацю між Європою та США у майбутньому у різних питаннях. Зокрема, й у підтримці України.

"Тому я не очікую, що США припинять підтримувати Україну у її захисті", – резюмував німецький канцлер.

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