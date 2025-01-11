Байден: Якщо Трамп вирішить зупинити допомогу Україні, то багато конгресменів будуть проти

Джо Байден (Фото: EPA)

Чинний президент США Джо Байден очікує, що значна кількість демократів та республіканців у Конгресі будуть проти, якщо його наступник Дональд Трамп вирішить припинити фінансування України. Про це політик розповів під час брифінгу.

"І я знаю, що на [Капітолійському] пагорбі є значна кількість демократів і республіканців, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну", – заявив Байден.

Він "сподівається й очікує", що ці конгресмени висловляться та не погодяться з Трампом, якщо той вирішить припинити фінансування для України (окремо чинний президент наголосив на слові "якщо").

Також нинішній голова Білого дому повідомив про свою розмову з президентом Володимиром Зеленським 10 січня: "Я думаю, що поки ми продовжуємо підтримувати Західну Європу об'єднаною в тому, що стосується України, є реальний шанс, що українці можуть перемогти".

За словами Байдена, ціна війни для Росії є "неймовірно високою" – понад 600 000 загиблих та поранених військових, а північні корейці, котрих росіяни привезли на війну, також мають "високі показники смертності".

Окрім цього, нинішній президент стверджував, що надав Україні усе фінансування, яке було у нього в межах повноважень. Слід зауважити, що напередодні у Пентагоні заявили, що адміністрація Байдена не встигла виділити ще $4 млрд військової допомоги Україні, тепер нею розпоряджатиметься адміністрація Трампа.