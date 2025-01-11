Байден: Если Трамп решит остановить помощь Украине, то многие конгрессмены будут против

Джо Байден (Фото: EPA)

Действующий президент США Джо Байден ожидает, что значительное количество демократов и республиканцев в Конгрессе будет против, если его преемник Дональд Трамп решит прекратить финансирование Украины. Об этом политик рассказал во время брифинга.

"И я знаю, что на [Капитолийском] холме есть значительное количество демократов и республиканцев, считающих, что мы должны продолжать поддерживать Украину", – заявил Байден.

Он "надеется и ожидает", что эти конгрессмены выскажутся и не согласятся с Трампом, если тот решит прекратить финансирование для Украины (отдельно действующий президент акцентировал на слове "если").

Также нынешний глава Белого дома сообщил о своем разговоре с президентом Владимиром Зеленским 10 января: "Я думаю, что пока мы продолжаем поддерживать Западную Европу объединенной в том, что касается Украины, есть реальный шанс, что украинцы могут победить".

По словам Байдена, цена войны для России "невероятно высока" – более 600 000 погибших и раненых военных, а северные корейцы, которых россияне привезли на войну, также имеют "высокие показатели смертности".

Кроме этого, нынешний президент утверждал, что предоставил Украине все финансирование, которое было у него в пределах полномочий. Следует заметить, что накануне в Пентагоне заявили, что администрация Байдена не успела выделить еще $4 млрд военной помощи Украине, теперь ею будет распоряжаться администрация Трампа.