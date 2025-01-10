Администрация Байдена не успела дать Украине $4 млрд военной помощи, оставила Трампу

Сабрина Сингх заявила, что окончательное решение по использованию этих средств будет принимать будущая администрация

Сабрина Сингх (Фото: ЕРА)

Администрация президента США Джо Байдена не успела выделить еще $4 млрд военной помощи Украине. Об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Сумма, которая останется в распоряжении следующей администрации, будет составлять чуть менее $4 млрд", – отметила она.

Чиновница добавила, что эти деньги будут доступны для поддержки Украины, но окончательное решение по их использованию примет администрация будущего американского лидера Дональда Трампа.