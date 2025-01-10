Администрация Байдена не успела дать Украине $4 млрд военной помощи, оставила Трампу
Администрация президента США Джо Байдена не успела выделить еще $4 млрд военной помощи Украине. Об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Сумма, которая останется в распоряжении следующей администрации, будет составлять чуть менее $4 млрд", – отметила она.
Чиновница добавила, что эти деньги будут доступны для поддержки Украины, но окончательное решение по их использованию примет администрация будущего американского лидера Дональда Трампа.
- 30 декабря 2024 года Байден объявил о пакете безопасности Украины на $2,5 млрд.
- Позже в Госдепе раскрыли содержание пакета на $1,25 млрд, что является частью помощи.
- 7 января сообщалось, что США готовятся объявить "существенный" пакет помощи Украине на этой неделе. Он станет последним для администрации Байдена.
- 9 января глава Минобороны США Остин объявил о предоставлении помощи Украине на $500 млн на заседании Рамштайна в Германии.