Глава Пентагона объявил о выделении помощи Украине на $500 млн
США объявили о новом пакете помощи Украине. Об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании "Рамштайна" 9 января.
Он отметил, что для него это последнее заседание контактной группы, однако он гордится тем, что союзникам Украины удалось достичь вместе.
"Я сегодня объявляю еще одно выделение помощи на $500 млн. Это включает в себя дополнительные ракеты к противовоздушной обороне, еще больше боеприпасов, больше снарядов "воздух-земля", – сказал Остин.
Также речь идет о другом оборудовании для поддержки F-16 в Украине.
Остин отметил, что полномасштабная война – вызов свободному миру и союзники заинтересованы в том, чтобы "автократы не могли ставить свои имперские амбиции" выше прав и свобод суверенных народов.
"Украина ведет справедливую войну самообороны. И это одно из самых больших дел нашего времени", – сказал глава Пентагона.
- 30 декабря 2024 года Джо Байден объявил об оборонном пакете помощи Украине на $2,5 млрд.
- Позже в Госдепе раскрыли содержимое пакета на $1,25 млрд, что является частью помощи.
- 7 января сообщалось, что США готовятся объявить "существенный" пакет помощи Украине на этой неделе. Он станет последним для администрации Байдена.
- 9 января в Пентагоне рассказали, что у Байдена не успеют потратить несколько миллиардов на Украину, они останутся Трампу.