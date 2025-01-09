Глава Пентагона объявил о выделении помощи Украине на $500 млн

В пакет войдут ракеты для ПВО и другое вооружение

Ллойд Остин (Фото: Пентагон)

США объявили о новом пакете помощи Украине. Об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании "Рамштайна" 9 января.

Он отметил, что для него это последнее заседание контактной группы, однако он гордится тем, что союзникам Украины удалось достичь вместе.

"Я сегодня объявляю еще одно выделение помощи на $500 млн. Это включает в себя дополнительные ракеты к противовоздушной обороне, еще больше боеприпасов, больше снарядов "воздух-земля", – сказал Остин.

Также речь идет о другом оборудовании для поддержки F-16 в Украине.

Остин отметил, что полномасштабная война – вызов свободному миру и союзники заинтересованы в том, чтобы "автократы не могли ставить свои имперские амбиции" выше прав и свобод суверенных народов.

"Украина ведет справедливую войну самообороны. И это одно из самых больших дел нашего времени", – сказал глава Пентагона.