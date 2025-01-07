АР: США готовятся объявить "существенный" пакет помощи Украине на этой неделе

Отмечается, что пакет помощи будет взят из существующих запасов США

Ллойд Остин (скриншот видео)

Администрация президента США Джо Байдена готовится объявить последний пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает AP News ссылкой на двух высокопоставленных представителей министерства обороны.

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Ожидается, что о пакете будет объявлено в рамках визита главы Пентагона Ллойда Остина в Германию 9 января в рамках "Рамштайна". Сумма оборонного пакета не называется, но, по словам собеседников, ожидается что он будет "существенным".

Пакет, по словам одного из официальных лиц министерства обороны США, будет взят из существующих запасов, чтобы передать Украине большую часть обещанного оружия.

Вместе с тем чиновники отметили, что пакет не будет включать оставшиеся около $4 млрд, которые были одобрены Конгрессом для финансировании для Украины. Останется "более пары миллиардов".

По словам собеседников, команда нового президента Дональда Трампа может предоставить их Украине, если захочет.

Один из чиновников также сообщил, что представители Пентагона, работающие в Украине, контактировали с переходной командой Трампа, чтобы обсудить "все вопросы, которые считают важными".