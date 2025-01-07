АР: США готуються оголосити "суттєвий" пакет допомоги Україні цього тижня

Зазначається, що пакет допомоги буде взято з наявних запасів США

Ллойд Остін (скриншот відео)

Адміністрація президента США Джо Байдена готується оголосити останній пакет воєнної допомоги Україні. Про це повідомляє AP News із посиланням на двох високопосадовців Міністерства оборони.

Очікується, що про пакет буде оголошено під час візиту глави Пентагону Ллойда Остіна до Німеччини 9 січня у межах "Рамштайну". Суму оборонного пакета не називають, але, за словами співрозмовників, очікується, що він буде "суттєвим".

Пакет, за словами однієї з офіційних осіб Міністерства оборони США, буде взято з наявних запасів, щоб передати Україні більшу частину обіцяної зброї.

Водночас чиновники зазначили, що пакет не включатиме всі $4 млрд, які залишилися, і які були схвалені Конгресом для фінансування для України. Залишиться "понад кілька мільярдів".

За словами співрозмовників, команда нового президента Дональда Трампа може надати їх Україні, якщо захоче.

Один із чиновників також повідомив, що представники Пентагону, які працюють в Україні, контактували з перехідною командою Трампа, щоб обговорити "всі питання, які вважають важливими".