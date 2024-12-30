Держдеп США розкрив вміст пакета військової допомоги Україні на $1,25 млрд
США виділили пакет військової допомоги Україні на $1,25 млрд, що є частиною безпекової допомоги, про яку 30 грудня оголосив президент Джо Байден. Вміст озброєння, яке передадуть українській армії, опублікували на сайті Державного департаменту країни.
За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, пакет допомоги на $1,25 млрд містить:
→ боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS);
→ боєприпаси для протиповітряної оборони;
→ боєприпаси для систем HIMARS;
→ артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
→ ракети класу "повітря-земля";
→ протитанкові системи Javelin і AT-4;
→ ракети TOW;
→ боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;
→ обладнання та боєприпаси для підриву;
→ засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;
→ запасні частини;
→ допоміжне обладнання;
→ навчання і транспорт.
"Сполучені Штати та понад 50 країн світу об'єднали свої зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії", – сказав Блінкен.
- 13 грудня CNN повідомило, що США роблять історичну спробу перекинути в Україну більше зброї в останні тижні Байдена при владі.
- 20 грудня Reuters повідомило, що США найближчими днями оголосять фінальний пакет допомоги від Байдена на $1,2 млрд. Передбачалося, що до пакета допомоги увійдуть ракети для ППО та снаряди для артилерії.
- 28 грудня Associated Press повідомило, що США оголосять новий пакет військової допомоги Україні на $1,25 млрд.
- 29 грудня президент Зеленський анонсував "важливе рішення" США щодо України.