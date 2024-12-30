Держдеп США розкрив вміст пакета військової допомоги Україні на $1,25 млрд

До пакета військової допомоги, який кілька днів поспіль анонсували медіа, входять ПТРК, ракети, снаряди та боєприпаси

Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА)

США виділили пакет військової допомоги Україні на $1,25 млрд, що є частиною безпекової допомоги, про яку 30 грудня оголосив президент Джо Байден. Вміст озброєння, яке передадуть українській армії, опублікували на сайті Державного департаменту країни.

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За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, пакет допомоги на $1,25 млрд містить:

→ боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS);

→ боєприпаси для протиповітряної оборони;

→ боєприпаси для систем HIMARS;

→ артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

→ ракети класу "повітря-земля";

→ протитанкові системи Javelin і AT-4;

→ ракети TOW;

→ боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;

→ обладнання та боєприпаси для підриву;

→ засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;

→ запасні частини;

→ допоміжне обладнання;

→ навчання і транспорт.

"Сполучені Штати та понад 50 країн світу об'єднали свої зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії", – сказав Блінкен.

13 грудня CNN повідомило, що США роблять історичну спробу перекинути в Україну більше зброї в останні тижні Байдена при владі.

20 грудня Reuters повідомило, що США найближчими днями оголосять фінальний пакет допомоги від Байдена на $1,2 млрд. Передбачалося, що до пакета допомоги увійдуть ракети для ППО та снаряди для артилерії.

28 грудня Associated Press повідомило, що США оголосять новий пакет військової допомоги Україні на $1,25 млрд.

29 грудня президент Зеленський анонсував "важливе рішення" США щодо України.