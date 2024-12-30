Держдеп США розкрив вміст пакета військової допомоги Україні на $1,25 млрд
Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА)

США виділили пакет військової допомоги Україні на $1,25 млрд, що є частиною безпекової допомоги, про яку 30 грудня оголосив президент Джо Байден. Вміст озброєння, яке передадуть українській армії, опублікували на сайті Державного департаменту країни.

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За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, пакет допомоги на $1,25 млрд містить:

боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS);

боєприпаси для протиповітряної оборони;

боєприпаси для систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети класу "повітря-земля";

протитанкові системи Javelin і AT-4;

ракети TOW;

боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;

обладнання та боєприпаси для підриву;

засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;

запасні частини;

допоміжне обладнання;

навчання і транспорт.

"Сполучені Штати та понад 50 країн світу об'єднали свої зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії", – сказав Блінкен.

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