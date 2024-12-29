Зеленський анонсував "важливе рішення" США щодо України
Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що завтра, 30 грудня, США оголосять про "важливе рішення" на підтримку України.
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"Я знаю, що готується важливе рішення Америки на підтримку України – ми очікуємо офіційного оголошення вже завтра: значні пакети підтримки для наших воїнів", – сказав він.
Протягом кількох днів західні медіа писали про плани адміністрації чинного президента США Джо Байдена виділити військову допомогу Україні на $1,25 млрд.
Співрозмовники Associated Press повідомляли, що великий пакет підтримки міститиме значну кількість боєприпасів, зокрема для зенітно-ракетних систем NASAMS і системи протиповітряної оборони HAWK, а також ракети Stinger і артилерійські снаряди калібру 155-мм і 105-мм.
- 6 грудня 2024 року радник Байдена з питань нацбезпеки заявив, що США розробили останню стратегію військового зміцнення України, яка передбачає "лавину" військової допомоги.
- 11 грудня Держдеп США схвалив угоду про надання Україні послуг з обслуговування винищувачів F-16 загальною вартістю понад $266 млн.
- 13 грудня CNN повідомило, що США роблять історичну спробу перекинути в Україну більше зброї в останні тижні Байдена при владі.