Зеленський анонсував "важливе рішення" США щодо України
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що завтра, 30 грудня, США оголосять про "важливе рішення" на підтримку України.

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"Я знаю, що готується важливе рішення Америки на підтримку України – ми очікуємо офіційного оголошення вже завтра: значні пакети підтримки для наших воїнів", – сказав він.

Протягом кількох днів західні медіа писали про плани адміністрації чинного президента США Джо Байдена виділити військову допомогу Україні на $1,25 млрд.

Співрозмовники Associated Press повідомляли, що великий пакет підтримки міститиме значну кількість боєприпасів, зокрема для зенітно-ракетних систем NASAMS і системи протиповітряної оборони HAWK, а також ракети Stinger і артилерійські снаряди калібру 155-мм і 105-мм.

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