Україна отримала понад 150 млн євро від союзників на виробництво ракет та дронів
Україна отримала понад 150 млн євро (6,5 млрд грн) на розвиток оборонно-промислового комплексу від Данії, Франції та Литви. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
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За його словами:
→ 111 млн євро виділено в рамках співпраці між українськими Міноборони, Мінстратегпромом і Міноборони Данії для посилення ЗСУ новітніми засобами ураження українського виробництва;
→ 29 млн євро — грант від уряду Франції на зміцнення безпеки та оборони;
→ 10 млн євро — кошти за Меморандумом між оборонними відомствами України, Литви та Мінстратегпромом на розвиток українського ОПК.
"Зазначені кошти зокрема будуть спрямовані на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок", – заявив Умєров.
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