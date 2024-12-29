Україна отримала понад 150 млн євро від союзників на виробництво ракет та дронів
Рустем Умєров (Фото: Facebook)

Україна отримала понад 150 млн євро (6,5 млрд грн) на розвиток оборонно-промислового комплексу від Данії, Франції та Литви. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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За його словами:

111 млн євро виділено в рамках співпраці між українськими Міноборони, Мінстратегпромом і Міноборони Данії для посилення ЗСУ новітніми засобами ураження українського виробництва;

29 млн євро — грант від уряду Франції на зміцнення безпеки та оборони;

10 млн євро — кошти за Меморандумом між оборонними відомствами України, Литви та Мінстратегпромом на розвиток українського ОПК.

"Зазначені кошти зокрема будуть спрямовані на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок", – заявив Умєров.

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