Греція передасть Україні понад два десятки ракет Sea Sparrow

Зазначається, що ракети, що поставляються, 40 років знаходяться в експлуатації грецької армії

Ракета Sea Sparrow (Фото: Wikipedia)

Греція передасть Україні 24 корабельні зенітні ракети малої дальності Sea Sparrow. Про це повідомляє Ekathimerini.com.

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Ці ракети американського виробництва понад 40 років перебувають в експлуатації Військово-морських та Військово-повітряних Сил Греції. Наразі вони були визнані непотрібними для оперативного використання за грецькими військовими стандартами, тому передача ракет не знижує обороноздатність Греції в Егейському морі.

Зазначається, що передача ракет є частиною ширшої військової допомоги від Греції, яка включає снаряди для артилерії, зброю та боєприпаси.

Довідка. RIM-7 Sea Sparrow – зенітна ракета малої дальності класу "корабель-повітря". Використовується для забезпечення протиракетного захисту кораблів. Зазначається, що Україна має необхідні пускові установки для використання ракет – радянські ЗРК "Бук" або ППО FrankenSAM.

Мінімальна дальність пострілу – 1,5 км, максимальна – 20-30 км, висота поразки – від 6 м до 15240 м.

23 грудня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли ППО Patriot, танки і не лише.

26 грудня Зеленський заявив, що США збільшують постачання зброї Україні, щоб вирівняти ситуацію на полі бою.

Очікується, що 30 грудня США оголосять новий пакет допомоги Україні на $1,25 млрд.