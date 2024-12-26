"Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію". Зеленський заявив, що США збільшують постачання зброї
Сполучені Штати збільшують постачання озброєння, адже це потрібно, щоб вирівняти ситуацію на полі бою. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
Глава держави розповів, що 26 грудня заслухав доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова щодо фронту та забезпечення.
"Дуже важливо те, що зараз Сполучені Штати збільшують постачання. Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію. Вдячний партнерам", – заявив Зеленський.
Він додав, що темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів. За словами президента, Україні потрібна більша сила зброї та сильні позиції для дипломатії.
"І кожен підрозділ, кожна бригада, яка це забезпечує, наближає для нас можливість нормального миру", – наголосив Зеленський.
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