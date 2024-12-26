"Это нужно, чтобы выровнять ситуацию". Зеленский заявил, что США увеличивают поставки

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Соединенные Штаты увеличивают поставки вооружения, ведь это нужно, чтобы выровнять ситуацию на поле боя. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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Глава государства рассказал, что 26 декабря заслушал доклады главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова о фронте и обеспечении.

"Очень важно то, что сейчас Соединенные Штаты увеличивают поставки. Это нужно, чтобы выровнять ситуацию. Благодарен партнерам", – заявил Зеленский.

Он добавил, что темп поставок должен стать таким, чтобы сбить темп российских штурмов.

"И каждое подразделение, каждая обеспечивающая это бригада приближает для нас возможность нормального мира", — подчеркнул Зеленский.