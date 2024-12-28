AP: США оголосять новий пакет військової допомоги Україні на $1,25 млрд
Stinger (Фото: Oleg Petrasyuk/EPA)

Днями США оголосять, що надішлють Україні військову допомогу на $1,25 млрд, оскільки адміністрація чинного американського президента Джо Байдена прагне надати якомога більше допомоги Києву до завершення терміну його повноважень. Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на неназваних американських посадовців, обізнаних з цим питанням.

Співрозмовники розповіли, що великий пакет допомоги міститиме значну кількість боєприпасів, зокрема для зенітно-ракетних систем NASAMS і системи протиповітряної оборони HAWK.

За словами офіційних осіб, також США нададуть Україні ракети Stinger і артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм. Очікується, що про нову допомогу Вашингтон оголосить в понеділок, 30 грудня.

Журналісти зазначили, що нова допомога очікується в той момент, коли Росія здійснила масовані атаки на енергетичні об’єкти в останні дні, хоча Україна заявила, що перехопила значну кількість ракет і безпілотників.

Російські та українські сили також все ще ведуть запеклі бої в Курській області, куди Москва спрямувала тисячі північнокорейських військових, щоб допомогти повернути території, які контролює Україна, пише AP.

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