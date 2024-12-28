AP: США объявят новый пакет военной помощи Украине на $1,25 млрд
На днях США объявят, что направят Украине военную помощь на $1,25 млрд, поскольку администрация действующего американского президента Джо Байдена стремится предоставить как можно больше помощи Киеву до истечения срока его полномочий. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников, осведомленных по этому вопросу.
Собеседники рассказали, что пакет помощи будет содержать значительное количество боеприпасов, в том числе для зенитно-ракетных систем NASAMS и системы противовоздушной обороны HAWK.
По словам официальных лиц, США также предоставят Украине ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм. Ожидается, что о новой помощи Вашингтон объявит в понедельник, 30 декабря.
Журналисты отметили, что новая помощь ожидается в тот момент, когда Россия совершила массированные атаки на энергетические объекты в последние дни, хотя Украина заявила, что перехватила значительное количество ракет и беспилотников.
Российские и украинские силы также все еще ведут упорные бои в Курской области, куда Москва направила тысячи северокорейских военных, чтобы помочь вернуть территории, контролируемые Украиной, пишет AP.
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