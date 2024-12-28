Греция передаст Украине свыше двух десятков ракет Sea Sparrow

Отмечается, что поставляемые ракеты 40 лет находятся в эксплуатации греческой армии

Ракета Sea Sparrow (Фото: Wikipedia)

Греция передаст Украине 24 корабельные зенитные ракеты малой дальности Sea Sparrow. Об этом сообщает Ekathimerini.com.

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Эти ракеты американского производства свыше 40 лет находятся в эксплуатации Военно-морских и Военно-воздушных Сил Греции. Сейчас они были признаны ненужными для оперативного использования по греческим военным стандартам, поэтому передача ракет не снижает обороноспособность Греции в Эгейском море.

Отмечается, что передача ракет – часть более широкой военной помощи от Греции, которая включает снаряды для артиллерии, оружие и боеприпасы.

Справка. RIM-7 Sea Sparrow – зенитная ракета малой дальности класса "корабль-воздух". Используется и для обеспечения противоракетной защиты кораблей. Отмечается что у Украины есть необходимые пусковые установки для использования ракет – советские ЗРК "Бук" или ПВО FrankenSAM.

Минимальная дальность выстрела – 1,5 км, максимальная – 20-30 км, высота поражения – от 6 м до 15 240 м.

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