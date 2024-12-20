Украина получила от Германии уже шестой ЗРК IRIS-T
Украина получила дополнительную систему противовоздушной обороны – зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
"Я хочу поблагодарить всех партнеров нашего государства, которые реагируют на сегодняшние и другие российские обстрелы готовностью предоставить больше систем ПВО, больше оружия, которое может защитить от террористов. Также Германия уже передала дополнительную систему IRIS-T – спасибо", – заявил он.
Это уже шестой такой ЗРК, переданный Берлином.
Также Зеленский отметил, что представители украинской власти вернулись из Брюсселя с новыми договоренностями по ПВО.
- Ночью 20 декабря Россия атаковала Киев и область дронами. Обломки рухнули в одном из районов столицы, в Бориспольском районе произошел пожар.
- Утром враг ударил ракетами, в том числе атаковал Киев баллистикой. Один человек погиб, более 10 – пострадали.
- Воздушные силы сообщили, что РФ избивала северокорейскими ракетами и "Искандерами". Силы ПВО сбили все пять.