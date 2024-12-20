Украина получила от Германии уже шестой ЗРК IRIS-T

Представители украинской власти вернулись из Брюсселя с новыми договоренностями по ПВО

IRIS-T (Фото с сайта производителя)

Украина получила дополнительную систему противовоздушной обороны – зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Я хочу поблагодарить всех партнеров нашего государства, которые реагируют на сегодняшние и другие российские обстрелы готовностью предоставить больше систем ПВО, больше оружия, которое может защитить от террористов. Также Германия уже передала дополнительную систему IRIS-T – спасибо", – заявил он.

Это уже шестой такой ЗРК, переданный Берлином.

Также Зеленский отметил, что представители украинской власти вернулись из Брюсселя с новыми договоренностями по ПВО.