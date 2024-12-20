РФ ударила баллистическими ракетами по Киеву: один погибший и девять пострадавших – фото

Число пострадавших возросло до семи человек, четверо из них в больнице

Последствия атаки на Киев (Фото: КГВА)

Россия ударила по Киеву утром 20 декабря, предварительно, ракетами "Кинжал" и "Искандер". Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко пишет о возможном применении ракет "Искандер" и КНДРовских KN23.

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По данным мэра города Виталия Кличко, количество пострадавших возросло до семи человек – четверо из них в больнице. По данным медиков, жертв нет, хотя ранее сообщалось об одном погибшем.

По словам Кличко, враг около 07:00 нанес комбинированный ракетный удар по Киеву, применяя истребители МиГ-31К. В результате атаки обломки ракет упали в трех районах столицы.

В Голосеевском районе повреждены офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба, которая разгерметизировалась, загорелось пять автомобилей. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения.

По другому адресу в этом же районе поврежден фасад офисного здания, загорелась кровля. На 15 этаже есть разрушения, могут быть заблокированы люди. По предварительным данным, пострадали два человека, они госпитализированы.

В Соломенском районе из-за падения обломков загорелось нежилое здание. Огонь уже ликвидирован, обошлось без пострадавших.

В Шевченковском районе произошел пожар на территории нежилой застройки. А информация о падении обломков в Днепровском районе после проверки не подтвердилась.

ДОПОЛНЕНО В 09:19. Кличко сообщил о девяти пострадавших в результате вражеской атаки на столицу. Четверо из них госпитализированы. Также обнаружили тело одного погибшего.

Справка. Ракета "Кинжал" – это российская гиперзвуковая аэробаллистическая ракета, предназначенная для поражения наземных и морских целей с высокой точностью. Ракета может быть запущена с самолетов, таких как МиГ-31 или Ту-22М3, что дает ей значительный радиус действия.



Ракета "Искандер" – это российский оперативно-тактический ракетный комплекс, состоящий из ракеты с дальностью полета до 500 км. Она может нести как обычные, так и ядерные боеголовки. Комплекс используется для поражения разных типов целей, включая командные пункты, системы ПВО и другие стратегические объекты.

Ночью 20 декабря Россия атаковала Киев и область дронами. Обломки упали в одном из районов столицы, в Бориспольском районе произошел пожар на площади 15 000 "квадратов".

Утром враг ударил ракетами, на местах попадания работали медики и спасатели.