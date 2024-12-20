Российская ракета разбила двухэтажку в Кривом Роге
Поздно вечером 19 декабря Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, попав в двухэтажный дом. Об этом сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак и председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
В 23:06 Вилкул написал о ракетной атаке на город. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, а затем – о скоростной цели в сторону Кривого Рога.
В 23:48 стало известно, что оккупанты снова атаковали жилой дом. Из-под завалов разбитой двухэтажки достали девочку-подростка и мужчину. Также разбиты окна в 10-этажке.
- Прошлым вечером, 18 декабря, Россия тоже била по Кривому Рогу: повреждена инфраструктура, две девятиэтажки, больница, школа, магазин и 10 авто.