Российская ракета разбила двухэтажку в Кривом Роге

Кривой Рог на рассвете (иллюстративный скриншот видео @urban_kr)

Поздно вечером 19 декабря Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, попав в двухэтажный дом. Об этом сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак и председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

В 23:06 Вилкул написал о ракетной атаке на город. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, а затем – о скоростной цели в сторону Кривого Рога.

В 23:48 стало известно, что оккупанты снова атаковали жилой дом. Из-под завалов разбитой двухэтажки достали девочку-подростка и мужчину. Также разбиты окна в 10-этажке.