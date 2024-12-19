Россия ударила по Кривому Рогу: повреждено больницу, дома и автомобили

Обошлось без погибших и пострадавших

Кривой Рог (Фото: Urban KR)

Вечером 18 декабря российские оккупационные войска нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, повреждена инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

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Около 23:00 Воздушные силы зафиксировали высокоскоростные цели, летящие в направлении Кривого Рога. Местные власти сообщили о звуках взрывов в городе.

В результате российской атаки повреждены инфраструктура, две девятиэтажки, больница, школа, магазин и 10 авто, заявил Лысак. Обошлось без пострадавших и погибших.