Россия ударила по Кривому Рогу: повреждено больницу, дома и автомобили
Вечером 18 декабря российские оккупационные войска нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, повреждена инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
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Около 23:00 Воздушные силы зафиксировали высокоскоростные цели, летящие в направлении Кривого Рога. Местные власти сообщили о звуках взрывов в городе.
В результате российской атаки повреждены инфраструктура, две девятиэтажки, больница, школа, магазин и 10 авто, заявил Лысак. Обошлось без пострадавших и погибших.
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