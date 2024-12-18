Россия ударила по Харькову дроном "Молния". Повреждено здание ТРЦ
Россия 18 декабря ударила по Харькову, по предварительным данным, дроном "Молния". Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Повреждена кровля торгового центра.
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По словам Терехова, вражеский удар пришелся по Киевскому району города. Обошлось без жертв и пострадавших.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что удар произошел около 12:00, но, по его словам, в Салтовском районе.
"Повреждена кровля здания ТРЦ. Информация о пострадавших не поступала", – добавил Синегубов.
Справка. "Молния" – это FPV-дрон, который может нести три-пять килограммов взрывчатки. Этот беспилотник стоит дешевле "шахеда" , а обнаружить его сложнее.
- Впервые об ударе "Молнией" по Харькову сообщалось 14 ноября. Мэр Терехов сообщил, что Россия тестирует новые БПЛА, а украинские военные учатся их сбивать.
- 10 декабря ГУР сообщило, что российские дроны "Молния" и "Феникс" собраны из компонентов Китая и стран Запада.