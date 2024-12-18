Россия ударила по Харькову дроном "Молния". Повреждено здание ТРЦ

Городские власти отметили, что информация о пострадавших не поступала

Дрон "Молния-1" (Фото: российский Youtube-канал)

Россия 18 декабря ударила по Харькову, по предварительным данным, дроном "Молния". Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Повреждена кровля торгового центра.

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По словам Терехова, вражеский удар пришелся по Киевскому району города. Обошлось без жертв и пострадавших.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что удар произошел около 12:00, но, по его словам, в Салтовском районе.

"Повреждена кровля здания ТРЦ. Информация о пострадавших не поступала", – добавил Синегубов.

Справка. "Молния" – это FPV-дрон, который может нести три-пять килограммов взрывчатки. Этот беспилотник "Молния" – это FPV-дрон, который может нести три-пять килограммов взрывчатки. Этот беспилотник стоит дешевле "шахеда" , а обнаружить его сложнее.