Российские дроны "Молния" и "Феникс" собраны из компонентов Китая и стран Запада – ГУР

Дроны содержат детали из пяти стран, несмотря на введенные санкции против РФ

Фото: ГУР

В производстве российских беспилотников "Молния" и "Феникс" используются компоненты производства Китая и некоторых стран Запада. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, дроны собираются из компонентов, производимых в Китае, США, Швейцарии, Нидерландах, Японии и Тайване.

"Молния" – ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запускаемый из специальной катапульты и наводимый на цель оператором, как FPV-дрон. БПЛА имеет дальность полета до 40 км и боевую часть до 5 кг, что в десять раз меньше "шахедовской", – отмечают в ГУР.

Кроме того, отмечают в разведке, Россия использует "Молнии" не только для атак на военные объекты, но и для ударов по гражданскому населению. В ноябре в Харькове дроны поразили жилые дома и офисные помещения, ранив мирных жителей.

Также, Россия использовала аналогичные БПЛА без боевых частей для перегрузки украинских ПВО, отметили в разведке.

"Молния" имеет довольно простую конструкцию и дешевую начинку, преимущественно китайскую. Маркировка электродвигателя, полетного контроллера, камеры и большинства электронных компонентов отвечает китайским производителям – FATJAY, SpeedyBee, Caddx, Huayi Microelectronics, Trex Technologies и т.д", – отмечают в ГУР.

Впрочем, по информации разведки, некоторые важные детали поставляются из Швейцарии, США и Японии. К примеру, микроконтроллеры STMicroelectronics из Швейцарии, преобразователи с маркировкой американского производителя Vishay и конденсаторы Rubycon из Японии.

Фото: ГУР

Разведывательный БПЛА "Феникс", как его называют в РФ "развитием Орлана-10", включает детали из США, Швейцарии, КНР, Нидерландов и Тайваня.

"Больше всего – семь компонентов – имеют маркировку того же STMicroelectronics со штаб-квартирой в Швейцарии и производством в девяти странах на трех континентах мира", – отмечают в разведке.