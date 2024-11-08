Западные детали нашли в уничтоженной российской дроне С-70 "Охотник" – ГУР
В обломках российского беспилотника С-70 "Охотник" обнаружили западные компоненты, сообщило Главное управление разведки.
Дрон был сбит Силами обороны 5 октября 2024 года вблизи Константиновки Донецкой области. Анализ строения "Охотника" показал, что для создания этого вооружения РФ использовала компоненты, изготовленные западными компаниями, получившими вопреки санкциям.
Среди прочего, С-70 нашли микроэлектронику и другие технологические составляющие производства американских компаний Analog Devices, Texas Instruments и Xilinx-AMD, немецкой Infineon Technologies и швейцарской STMicroelectronics.
По данным ГУР, у захватчиков было четыре прототипа "Охотника", стоимость одного такого беспилотника составляет около $15 млн.
В частности, С-70 является носителем авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции Д-30, такими боеприпасами оккупанты разрушают гражданскую инфраструктуру Украины, акцентировала разведка.
Вышеупомянутый модуль увеличивает дальность применения авиабомбы на десятки километров.
Более подробно с российскими компонентами в "Охотнике" можно ознакомиться на специальном портале ГУР War&Sanctions .
- 5 октября в Донецкой области произошло сбивание и падение обломков воздушного объекта – сначала сообщалось, что защитники сбили истребитель-бомбардировщик Су-34. В то же время появились предположения, что все-таки уничтожен С-70 "Охотник".
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