Западные детали нашли в уничтоженной российской дроне С-70 "Охотник" – ГУР
Беспилотник С-70 "Охотник" (Фото: ресурс окупантов)

В обломках российского беспилотника С-70 "Охотник" обнаружили западные компоненты, сообщило Главное управление разведки.

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Дрон был сбит Силами обороны 5 октября 2024 года вблизи Константиновки Донецкой области. Анализ строения "Охотника" показал, что для создания этого вооружения РФ использовала компоненты, изготовленные западными компаниями, получившими вопреки санкциям.

Среди прочего, С-70 нашли микроэлектронику и другие технологические составляющие производства американских компаний Analog Devices, Texas Instruments и Xilinx-AMD, немецкой Infineon Technologies и швейцарской STMicroelectronics.

По данным ГУР, у захватчиков было четыре прототипа "Охотника", стоимость одного такого беспилотника составляет около $15 млн.

В частности, С-70 является носителем авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции Д-30, такими боеприпасами оккупанты разрушают гражданскую инфраструктуру Украины, акцентировала разведка.

Вышеупомянутый модуль увеличивает дальность применения авиабомбы на десятки километров.

Более подробно с российскими компонентами в "Охотнике" можно ознакомиться на специальном портале ГУР War&Sanctions .

Фото: ГУР
Фото: ГУР
  • 5 октября в Донецкой области произошло сбивание и падение обломков воздушного объекта – сначала сообщалось, что защитники сбили истребитель-бомбардировщик Су-34. В то же время появились предположения, что все-таки уничтожен С-70 "Охотник".
  • Об истории создания и характеристиках этого беспилотника читайте в большом тексте LIGA.net.
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