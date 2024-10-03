Буданов заявил, что союзники "отводят глаза" от поставок западных комплектующих России

Кирилл Буданов (Фото: ГУР)

В российских ракетах и дронах, которыми оккупанты атакуют Украину, продолжают находить комплектующие из стран Запада. Как заявил в комментарии Bloomberg руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов, Запад "отводит глаза" от происходящего.

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"Если вы откроете любую из этих ракет или беспилотников, вы сами увидите, что они полны западных компонентов. Компании могут говорить, что они ничего не продают России, что они просто продают каким-то посредникам. Но это не меняет того факта, что эти детали попадают в Россию в огромных объемах", — сказал Буданов.

Глава ГУР заявил, что разочарован продолжающейся продажей России технологий западного образца. До сих пор не произошло никаких изменений в этом вопросе, подчеркнул он. По словам неназванных украинских чиновников, западные компании прилагают недостаточно усилий, чтобы прекратить поток чипов и других комплектующих на российские военные заводы.

Единственный способ заблокировать возможности России бить по Украине – это остановить поток полупроводников в Россию, говорит Буданов. Но Запад "отводит глаза от происходящего". Он добавил, что ракеты с западными комплектующими не отправляют на склады с заводов, а сразу поставляют в конкретные части на передовой, чтобы бить по Украине.