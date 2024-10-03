Буданов заявив, що союзники "відводять очі" від постачання західних компонентів до Росії

Кирило Буданов (Фото: ГУР)

У російських ракетах і дронах, якими окупанти атакують Україну, продовжують знаходити компоненти із країн Заходу. Як заявив у коментарі Bloomberg керівник головного управління розвідки Кирило Буданов, Захід "відводить очі" від того, що відбувається.

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"Якщо ви відкриєте будь-яку з цих ракет або безпілотників, ви самі побачите, що вони сповнені західних компонентів. Компанії можуть говорити, що вони нічого не продають Росії, що вони просто продають якимсь посередникам. Але це не змінює того факту, що ці деталі потрапляють до Росії у величезних обсягах", — сказав Буданов.

Глава ГУР заявив, що розчарований продажем Росії технологій західного зразка. Досі не відбулося жодних змін у цьому питанні, наголосив він. За словами неназваних українських чиновників, західні компанії докладають недостатньо зусиль, щоб припинити потік чипів та інших компонентів на російські військові заводи.

Єдиний спосіб заблокувати можливості Росії бити по Україні – це зупинити потік напівпровідників до Росії, каже Буданов. Але Захід "відводить очі від того, що відбувається". Він додав, що ракети із західними компонентами не надсилають на склади із заводів, а одразу постачають у конкретні частини на передовій, щоб бити по Україні.