Західні деталі знайшли у знищеному російському дроні С-70 "Охотник" – ГУР
В уламках російського безпілотника С-70 "Охотник" знайшли західні компоненти, повідомило Головне управління розвідки.
Дрон був збитий Силами оборони 5 жовтня 2024 року поблизу Костянтинівки Донецької області. Аналіз будови "Охотника" засвідчив, що для створення цього озброєння РФ використала компоненти, виготовлені західними компаніями, котрі отримала всупереч санкціям.
Серед іншого, у С-70 знайшли мікроелектроніку та інші технологічні складники виробництва американських компаній Analog Devices, Texas Instruments та Xilinx-AMD, німецької Infineon Technologies та швейцарської STMicroelectronics.
За даними ГУР, у загарбників було чотири прототипи "Охотника", вартість одного такого безпілотника складає близько $15 млн.
Зокрема, С-70 є носієм авіаційних бомб з універсальним модулем планерування та корекції Д-30, такими боєприпасами окупанти руйнують цивільну інфраструктуру України, акцентувала розвідка.
Вищезгаданий модуль збільшує дальність застосування авіабомби на десятки кілометрів.
Більш детально з російськими компонентами в "Охотнику" можна ознайомитися на спеціальному порталі ГУР War&Sanctions.
- 5 жовтня у Донецькій області сталося збиття та падіння уламків повітряного об'єкта – спочатку повідомлялося, що захисники збили винищувач-бомбардувальник Су-34. Водночас тоді ж з'явилися припущення, що все-таки знищено С-70 "Охотник".
- Про історію створення та характеристики цього безпілотника читайте у великому тексті LIGA.net.