Західні деталі знайшли у знищеному російському дроні С-70 "Охотник" – ГУР

Зокрема, виявлено мікроелектроніку та інші технологічні складники виробництва західних компаній зі США, Німеччини та Швейцарії

Безпілотник С-70 "Охотник" (Фото: ресурс окупантів)

В уламках російського безпілотника С-70 "Охотник" знайшли західні компоненти, повідомило Головне управління розвідки.

Дрон був збитий Силами оборони 5 жовтня 2024 року поблизу Костянтинівки Донецької області. Аналіз будови "Охотника" засвідчив, що для створення цього озброєння РФ використала компоненти, виготовлені західними компаніями, котрі отримала всупереч санкціям.

Серед іншого, у С-70 знайшли мікроелектроніку та інші технологічні складники виробництва американських компаній Analog Devices, Texas Instruments та Xilinx-AMD, німецької Infineon Technologies та швейцарської STMicroelectronics.

За даними ГУР, у загарбників було чотири прототипи "Охотника", вартість одного такого безпілотника складає близько $15 млн.

Зокрема, С-70 є носієм авіаційних бомб з універсальним модулем планерування та корекції Д-30, такими боєприпасами окупанти руйнують цивільну інфраструктуру України, акцентувала розвідка.

Вищезгаданий модуль збільшує дальність застосування авіабомби на десятки кілометрів.

Більш детально з російськими компонентами в "Охотнику" можна ознайомитися на спеціальному порталі ГУР War&Sanctions.

Фото: ГУР