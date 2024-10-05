Сили оборони на Донеччині збили російський Су-34 – відео

Су-34 (Ілюстративне фото: Супротив)

Сили оборони України знищили російський літак в Донецькій області. Інформацію підтвердив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов в коментарі Суспільному.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор — пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає", — сказав він.

Керівник центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки Андрій Коваленко повідомив, що йдеться про літак Су-34.

В пропагандистських Telegram-каналах повідомлялося, що російська протиповітряна оборона могла сама збити свій же літак. Однак інформація потребує підтвердження або спростування від Генштабу Збройних Сил України.

Уламки Су-34

Пожежа на місці падіння літака (фото: скрін відео)

Довідка. Літак Су-34 – це радянський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник, вартістю від $33 млн до $50 млн. Може наносити ракетно-бомбові удари по наземних та повітряних цілях противника. Розвиває швидкість до 1900 км/год на висоті до 14 600 км.