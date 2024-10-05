Силы обороны в Донецкой области сбили российский Су-34

Су-34 (Иллюстративное фото: Сопротивление)

Силы обороны Украины уничтожили российский самолет в Донецкой области Информацию подтвердил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов в комментарии Общественному.

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"Обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Обломки также упали в частный сектор – повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших от этого события нет", — сказал он.

Руководитель центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности Андрей Коваленко сообщил, что речь идет о самолете Су-34.

В пропагандистских Telegram-каналах сообщалось, что российская противовоздушная оборона могла сама сбить свой самолет. Однако информация нуждается в подтверждении или опровержении от Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Обломки Су-34

Пожар на месте падения самолета (фото: видеоскрин)

Справка. Самолет Су-34 – это советский всепогодный, двухместный истребитель-бомбардировщик, стоимостью от $33 млн до $50 млн. Может наносить ракетно-бомбовые удары по наземным и воздушным целям противника. Развивает скорость до 1900 км/ч на высоте до 14600 км.