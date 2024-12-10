Російські дрони "Молнія" та "Фенікс" зібрані з компонентів Китаю та країн Заходу – ГУР

Фото: ГУР

У виробництві російських безпілотників "Молнія" та "Фенікс" використовуються компоненти виробництва Китаю та деяких країн Заходу. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

За даними української розвідки, дрони збирають з компонентів, вироблених у Китаї, США, Швейцарії, Нідерландах, Японії та Тайвані.

"Молнія" – ударний безпілотний літальний апарат літакового типу, що запускається зі спеціальної катапульти та наводиться на ціль оператором, як FPV-дрон. БпЛА має дальність польоту до 40 км та бойову частину до 5 кг, що у десять разів менше за "шахедівську", – зазначають у ГУР.

Крім того, наголошують у розвідці, Росія використовує "Молнії" не лише для атак на військові об’єкти, але й для ударів по цивільному населенню. У листопаді у Харкові дрони вразили житлові будинки та офісні приміщення, поранивши мирних жителів.

Також Росія використовувала аналогічні БпЛА без бойових частин для перевантаження української ППО, зазначили у розвідці.

"Молнія" має доволі просту конструкцію та дешеву начинку, переважно китайську. Маркування електродвигуна, польотного контролера, камери та більшості електронних компонентів відповідає китайським виробникам – FATJAY, SpeedyBee, Caddx, Huayi Microelectronics, Trex Technologies тощо", – наголошують у ГУР.

Утім, за інформацією розвідки, окремі важливі деталі постачаються зі Швейцарії, США та Японії. Наприклад, мікроконтролери STMicroelectronics зі Швейцарії, перетворювачі з маркуванням американського виробника Vishay та конденсатори Rubycon з Японії.

Фото: ГУР

Розвідувальний БпЛА "Фенікс", як його називають у РФ "розвитком Орлану-10" має деталі з США, Швейцарії, КНР, Нідерландів та Тайваню.

"Найбільше – сім компонентів – мають маркування того ж STMicroelectronics зі штаб-квартирою у Швейцарії та виробництвом у девʼяти країнах на трьох континентах світу", – наголошують у розвідці.