Росія таємно від Заходу закуповує в Індії компоненти для військової промисловості – FT

Росія виділила на закупівлю товарів подвійного призначення в Індії 82 млрд рупій, які виручила з продажу нафти, пише Financial Times

Володимир Путін та Нарендра Моді (Фото: http://kremlin.ru)

Росія може таємно закуповувати товари подвійного призначення в Індії після того, як з 1 липня Китай обмежив їхній експорт до країни-агресора. Використовують ці товари як комплектовання в оборонній сфері, пише Financial Times з посиланням на російське державне листування.

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Згідно з отриманими даними, у жовтні 2022 року Міністерство промисловості та торгівлі Москви, яке регулює роботу військових підприємств, розробило таємний план. Близько 82 млрд рупій ($1 млрд на той момент) виділили на "забезпечення безпеки критично важливої електроніки", але канали постачання приховали від Заходу.

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До витоку документів причетний чиновник Олександр Гапонов, який є заступником начальника відділу "радіоелектроніки" міністерства. Значну кількість валюти Індії Росія накопичила від "зростаючих продажів нафти" в цю країну. Індія загалом розглядається урядом РФ як альтернативний ринок постачання речей, які раніше імпортувалися з "недружніх країн", пише FT.

У жовтні 2022 року Гапонов звернувся до Консорціуму із зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного міждержавного співробітництва в промисловості, щоб йому надали плани щодо купівлі найважливіших компонентів в Індії.

Президент консорціуму Вадим Пойда йому відповів, що вже готовий "конкретний план", який складається із п'яти етапів. Для торгівлі Росія та Індія мали створити закриту платіжну систему, яку не зміг би контролювати Захід. Як зазначається у документах, торгівля у кількох категоріях товарів різко зросла у середині 2022 року.

Насамперед Росію зацікавили товари подвійного призначення – цивільного та військового, які планують використовувати як компоненти для техніки, БПЛА та інших оборонних засобів. Постачання до РФ таких товарів контролюються Заходом. Щобільше, щоб уникнути санкцій та труднощів, Росія планувала інвестувати у російсько-індійські підприємства з розробки та виробництва електроніки, пише видання.

Постачальником електронного обладнання на $4,9 млрд у документах зазначено індійську компанію Innovio Ventures. Зокрема, йдеться про безпілотники. Використовувати електронне обладнання на суму $568 000 планувала російська компанія "Тесткомплект", яка тісно пов'язана з оборонним сектором.

Наразі незрозуміло, наскільки РФ вдалося реалізувати цей план. Але, як пишуть західні журналісти з посиланням на нещодавні дані торговельних потоків, відносини з Індією укріпилися у певних категоріях товарів.

Водночас заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо в липні офіційно попередив уряд Індії про те, що будь-яке іноземне підприємство, яке веде бізнес із російською військово-промисловою базою, ризикує також опинитися під санкціями.

При цьому прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді публічно закликав Росію та Україну до миру. За його словами, вторгнення в Україну негативно позначилося на розвитку економік багатьох країн.