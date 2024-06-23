У Шольца закликали Китай не постачати Росії товари, які можуть бути використані для війни

Віцеканцлер заявив, що це допоможе економічним відносинам між Німеччиною та ФРН

Роберт Хабек (Фото: EPA)

Німецький віцеканцлер Роберт Хабек закликав Китайську Народну Республіку припинити переспрямовувати до Росії експорт європейських товарів, які можуть бути використані для війни проти України. Слова посадовця передає видання Bloomberg.

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Євросоюз не прийме обхід санкцій, введених проти Росії, заявив він журналістам у Шанхаї після переговорів з міністром торгівлі КНР Ван Вентао та міністром промисловості й технологій Цзінь Чжуанлун у Пекіні.

"Якщо продукція, яка використовується у військовому комплексі, більше не імпортуватиметься з Китаю, це також допоможе економічним відносинам між нашими двома країнами", — додав Хабек.

Посадовець зазначив, що минулого року торгівля КНР з Росією зросла на понад 40%, і лише трохи більш ніж половина з цього зростання припало на енергоносії – решту ж склали товари подвійного призначення.

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Німецький посадовець заявив, що він порушив це питання під час переговорів з китайськими урядовцями після того, як вони поскаржилися, що Німеччина ускладнює китайські інвестиції у технологічний сектор та запроваджує суворіший контроль над експортом критично важливої продукції, зокрема товарів подвійного призначення.

Також Хабек обговорював з чиновниками КНР питання енергетичного співробітництва, прав людини та рівних умов у сфері торгівлі.

Віцеканцлер не прокоментував реакцію китайських візаві на тарифи на імпорт електромобілів з КНР.

22 травня глава Міноборони Британії заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання РФ летальної допомоги для використання у війні проти України.

Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки сказав, що Вашингтон не має інформації стосовно прямих постачань озброєння з Китаю до Росії.

18 червня генсек НАТО заявив, що КНР має зіткнутися з наслідками підтримки війни Росії проти України, якщо не змінить свою політику.

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