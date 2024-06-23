У Шольца призвали Китай не давать России товары, которые могут быть использованы для войны

Вице-канцлер заявил, что это поможет экономическим отношениям между Германией и ФРГ

Роберт Хабек (Фото: EPA)

Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек призвал Китайскую Народную Республику прекратить перенаправлять в Россию экспорт европейских товаров, которые могут быть использованы для войны против Украины. Слова должностного лица передает издание Bloomberg.

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Евросоюз не примет обход санкций, введенных против России, заявил он журналистам в Шанхае после переговоров с министром торговли КНР Ван Вентао и министром промышленности и технологий Цзинь Чжуанлун в Пекине.

"Если продукция, которая используется в военном комплексе, больше не будет импортироваться из Китая, это также поможет экономическим отношениям между двумя странами", — добавил Хабек.

Чиновник отметил, что в прошлом году торговля КНР с Россией выросла более чем на 40%, и лишь чуть более половины из этого роста пришлось на энергоносители – остальные же составили товары двойного назначения.

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Немецкое чиновник заявил, что он поднял этот вопрос во время переговоров с китайскими чиновниками после того, как они пожаловались, что Германия усложняет китайские инвестиции в технологический сектор и вводит более строгий контроль над экспортом критически важной продукции, в частности, товаров двойного назначения.

Также Хабек обсуждал с чиновниками КНР вопросы энергетического сотрудничества, прав человека и равные условия в сфере торговли.

Вице-канцлер не прокомментировал реакцию китайских визави на тарифы на импорт электромобилей из КНР.

22 мая глава Минобороны Британии заявил, что американская и британская разведки имеют доказательства того, что Китай готовит предоставление РФ летальной помощи для использования в войне против Украины.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности сказал, что у Вашингтона нет информации о прямых поставках вооружения из Китая в Россию.

18 июня генсек НАТО заявил, что КНР должна столкнуться с последствиями поддержки войны России против Украины, если не изменит свою политику.

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