Reuters: Китай и США ведут переговоры о ядерном оружии на фоне угрозы войны за Тайвань
В марте впервые за пять лет США и Китай возобновили неофициальные переговоры о ядерном оружии. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников, вовлеченных в переговоры от США.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
Собеседники рассказали, что на переговорах представители США выразили обеспокоенность тем, что Китай может применить или угрожать применением ядерного оружия, если потерпит поражение в конфликте за Тайвань.
Представители Китая заявили, что этого не произойдет, ведь они уверены, что китайская армия способна "одержать победу в обычной борьбе с Тайванем без применения ядерного оружия".
В материале Reuters говорится, что переговоры проходили в конференц-зале шанхайской гостиницы. От США в них приняли участие шесть ученых и бывших чиновников. В китайскую делегацию вошли несколько бывших офицеров Народно-освободительной армии, аналитики и ученые.
- В марте 2024 года американский адмирал Аквилино заявил, что Китай может быть готов ко вторжению на Тайвань до 2027 года.
- 23 мая Минобороны Тайваня сообщило о военных учениях Китая вблизи острова. В ведомстве действия КНР назвали "нерациональными провокациями".
- В Associated Press писали, что военные Тайваня приведены в состояние повышенной готовности из-за учений, проводимых армией КНР.
- 4 июня Байден заявил, что США не исключают идею возможного размещения своих военных сил на Тайване, если Китай совершит вторжение на остров.
Читайте также: США одобрили продажу Тайваню беспилотников и боеприпасов на $360 млн