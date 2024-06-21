Reuters: Китай и США ведут переговоры о ядерном оружии на фоне угрозы войны за Тайвань

Это первая подобная встреча с 2019 года, пишет издание

Флаги США и Китая (Иллюстративное фото: EPA)

В марте впервые за пять лет США и Китай возобновили неофициальные переговоры о ядерном оружии. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников, вовлеченных в переговоры от США.

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Собеседники рассказали, что на переговорах представители США выразили обеспокоенность тем, что Китай может применить или угрожать применением ядерного оружия, если потерпит поражение в конфликте за Тайвань.

Представители Китая заявили, что этого не произойдет, ведь они уверены, что китайская армия способна "одержать победу в обычной борьбе с Тайванем без применения ядерного оружия".

В материале Reuters говорится, что переговоры проходили в конференц-зале шанхайской гостиницы. От США в них приняли участие шесть ученых и бывших чиновников. В китайскую делегацию вошли несколько бывших офицеров Народно-освободительной армии, аналитики и ученые.

В марте 2024 года американский адмирал Аквилино заявил, что Китай может быть готов ко вторжению на Тайвань до 2027 года.

23 мая Минобороны Тайваня сообщило о военных учениях Китая вблизи острова. В ведомстве действия КНР назвали "нерациональными провокациями".

В Associated Press писали, что военные Тайваня приведены в состояние повышенной готовности из-за учений, проводимых армией КНР.

4 июня Байден заявил, что США не исключают идею возможного размещения своих военных сил на Тайване, если Китай совершит вторжение на остров.

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