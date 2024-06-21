Reuters: Китай і США відновили перемовини щодо ядерної зброї на тлі загрози війни за Тайвань

Це перша подібна зустріч з 2019 року, пише видання

Прапори США та Китаю (Ілюстративне фото: EPA)

У березні вперше за п’ять років США і Китай відновили неофіційні переговори щодо ядерної зброї. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на двох неназваних співрозмовників, залучених у перемовинах від США.

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Співрозмовники розповіли, що на переговорах представники США висловили занепокоєння тим, що Китай може застосувати або погрожувати застосуванням ядерної зброї, якщо зазнає поразки в конфлікті за Тайвань.

Представники Китаю заявили, що цього не станеться, адже вони впевнені, що китайська армія здатна "здобути перемогу у звичайній боротьбі з Тайванем без застосування ядерної зброї".

У матеріалі Reuters йдеться, що перемовини проходили в конференц-залі шанхайського готелю. Від США у них взяли участь шестеро науковців і колишніх посадовців. В китайську делегацію увійшли кілька колишніх офіцерів Народно-визвольної армії, аналітики та учені.

У березні 2024 року американський адмірал Аквіліно заявив, що Китай може бути готовим до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

23 травня Міноборони Тайваню повідомило про військові навчання Китаю поблизу острова. У відомстві дії КНР назвали "нераціональними провокаціями".

В Associated Press писали, що військові Тайваню приведені у стан підвищеної готовності через навчання, які проводить армія КНР.

4 червня Байден заявив, що США не відкидають ідею можливого розміщення своїх військових сил на Тайвані, якщо Китай здійснить вторгнення на острів.

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