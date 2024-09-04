Россия в тайне от Запада закупает у Индии комплектующие для военной промышленности – FT

Россия выделила на закупку товаров двойного назначения в Индии 82 млрд рупий, которые выручила с продажи нефти, пишет Financial Times

Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: http://kremlin.ru)

Россия может тайно закупать товары двойного назначения в Индии после того, как с 1 июля Китай ужесточил их экспорт в страну-агрессора. Используют эти товары в качестве комплектующих в оборонной сфере, пишет Financial Times со ссылкой на российскую государственную переписку.

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Согласно полученным данным, в октябре 2022 года Министерство промышленности и торговли Москвы, которое регулирует роботу военных предприятий, разработало тайный план. Около 82 млрд рупий ($1 млрд на тот момент) выделили на "обеспечение безопасности критически важной электроники", но каналы поставок скрыли от Запада.

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К утечке документов причастен чиновник Александр Гапонов, который является заместителем начальника отдела "радиоэлектроники" министерства. Значительное количество валюты Индии Россия накопила от "бурно растущих продаж нефти" в эту страну. Индия в целом рассматривается правительством РФ как альтернативный рынок поставок товаров, которые ранее импортировались из "недружественных стран", пишет FT.

В октябре 2022 году Гапонов обратился к Консорциуму по внешнеэкономической деятельности и международному межгосударственному сотрудничеству в промышленности, чтобы ему предоставили планы по покупке важнейших компонентов в Индии.

Президент консорциума Вадим Пойда ему ответил, что уже готов "конкретный план", который состоит из пяти этапов. Для торговли Россия и Индия должны были создать закрытую платежную систему, которую не смог бы контролировать Запад. Как говорится в документах, торговля в нескольких категориях товаров резко выросла в середине 2022 года.

В первую очередь Россию заинтересовали товары двойного назначения – гражданского и военного, – которые планируют использовать в качестве комплектующих для техники, БпЛА и других оборонных средств. Поставки в РФ таких товаров контролируются Западом. Более того, чтобы избежать санкций и трудностей, Россия планировала инвестировать в российско-индийские предприятия по разработке и производству электроники, пишет издание.

Поставщиком электронного оборудования на $4,9 млрд в документах указана индийская компания Innovio Ventures. В частности, речь идет о беспилотниках. Использовать электронное оборудование на сумму $568 000 планировала российская компания "Тесткомплект", которая тесно связана с оборонным сектором.

На данный момент неясно, на сколько РФ удалось реализовать этот план. Но, как пишут западные журналисты со ссылкой на недавние данные торговых потоков, отношения с Индией укрепились в определенных категориях товаров.

При этом заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в июле официально предупредил правительство Индии о том, что любое иностранное предприятие, которое ведет бизнес с российской военно-промышленной базой, рискует тоже оказаться под санкциями.

При этом премьер-министр Индии Нарендра Моди публично призывал Россию и Украину к миру. По его словам, вторжение в Украину негативно сказалось на развитии экономик многих стран.