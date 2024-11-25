ГУР показало іноземні компоненти у північнокорейських ракетах KN-23/24 – фото

Росія отримала від Північної Кореї понад 100 балістичних ракет, повідомили у воєнній розвідці

Фото: ГУР

На порталі War&Sanctions опублікували новий список іноземних компонентів, виявлених у північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони опублікували відповідні фото.

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За даними розвідки, Росія отримала від Північної Кореї понад 100 таких ракет. Уперше ці ракети були використані у війні проти України наприкінці 2023 року.

Разом з ракетами Пхеньян відправив до Росії своїх військових спеціалістів, які обслуговували пускові установки та брали участь у воєнних злочинах проти України, зазначає розвідка.

Ракети KN-23/KN-24 неодноразово уражали цивільні об'єкти в Україні. Зокрема, 2 січня 2024 року ракета поцілила у багатоповерхівку в Києві, внаслідок чого загинуло четверо людей.

11 серпня того ж року у Київській області через уламки цих ракет загинули батько і його чотирирічний син.

Дослідження показали, що ракети містять компоненти з п'яти країн – КНР, США, Японії, Великої Британії та Швейцарії.

Один із компонентів – перетворювач напруги, виготовлений британською компанією "XP Power", був зроблений у лютому 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення.

Фото: ГУР

Розвідка наголосила, що для отримання необхідних технологій, Росія, Північна Корея та Іран використовують схеми для обходу міжнародних санкцій.

Фото: ГУР