ГУР показало іноземні компоненти у північнокорейських ракетах KN-23/24 – фото
На порталі War&Sanctions опублікували новий список іноземних компонентів, виявлених у північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони опублікували відповідні фото.
За даними розвідки, Росія отримала від Північної Кореї понад 100 таких ракет. Уперше ці ракети були використані у війні проти України наприкінці 2023 року.
Разом з ракетами Пхеньян відправив до Росії своїх військових спеціалістів, які обслуговували пускові установки та брали участь у воєнних злочинах проти України, зазначає розвідка.
Ракети KN-23/KN-24 неодноразово уражали цивільні об'єкти в Україні. Зокрема, 2 січня 2024 року ракета поцілила у багатоповерхівку в Києві, внаслідок чого загинуло четверо людей.
11 серпня того ж року у Київській області через уламки цих ракет загинули батько і його чотирирічний син.
Дослідження показали, що ракети містять компоненти з п'яти країн – КНР, США, Японії, Великої Британії та Швейцарії.
Один із компонентів – перетворювач напруги, виготовлений британською компанією "XP Power", був зроблений у лютому 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення.
Розвідка наголосила, що для отримання необхідних технологій, Росія, Північна Корея та Іран використовують схеми для обходу міжнародних санкцій.
- 4 січня 2024 року видання WSJ написало, що КНДР уже передала Росії балістичні ракети.
- У той же день у Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.
- 11 серпня 2024 року росіяни атакували Україну чотирма північнокорейськими ракетами KN-23 і 57 ударними дронами-камікадзе типу Shahed.
ПрезидентЗеленський заявив , що, попередньо, саме KN-23 прилетіла по будинкуу Київській області .